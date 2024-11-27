Снежные сугробы на дорогах парализовали движение в Благовещенске

В Благовещеске сильный снегопад парализовал движение как автомобилистов, так и пешеходов. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Регион попал под влияние катастрофического циклона. В его результате на город обрушилась масса осадков. Теперь Благовещенск утопает в снегу.
Дорожная техника не успевает справляться со всеми последствиями непогоды, и люди, вооружившись лопатами, вынуждены сами расчищать себе путь. Это касается и пешеходов, которые передвигаются по узким тропинкам на тротуарах, и водителей, которые самостоятельно чистят снег в пробках.
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