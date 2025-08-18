Жители Подмосковья заметили кружащий в небе больше двух часов самолет

Самолет Airbus A320 авиакомпании Aero Nomad Airlines уже более двух часов находится в воздухе над Подмосковьем. Такие данные опубликовал сервис Flightradar.

Борт вылетел в киргизский Ош из московского аэропорта Внуково в 10:30, но вскоре начал курсировать над Чеховским округом.

Местные жители сообщают о подозрительно низком полете над жилыми домами. По данным портала, самолет выполняет маневры по выработке топлива и, вероятно, готовится к возврату в аэропорт вылета.

Ранее по техническим причинам развернули Boeing S7, направлявшийся в Сочи: он был вынужден вернуться в Новосибирск после того, как несколько раз пролетел круги над областью.