Жители Подмосковья заметили кружащий в небе больше двух часов самолет
Самолет Airbus A320 авиакомпании Aero Nomad Airlines уже более двух часов находится в воздухе над Подмосковьем. Такие данные опубликовал сервис Flightradar.
Борт вылетел в киргизский Ош из московского аэропорта Внуково в 10:30, но вскоре начал курсировать над Чеховским округом.
Местные жители сообщают о подозрительно низком полете над жилыми домами. По данным портала, самолет выполняет маневры по выработке топлива и, вероятно, готовится к возврату в аэропорт вылета.
Ранее по техническим причинам развернули Boeing S7, направлявшийся в Сочи: он был вынужден вернуться в Новосибирск после того, как несколько раз пролетел круги над областью.
