Жители Лыткарина будут проводить в дорогах и пробках меньше времени из-за ЮЛА

Благодаря Южно-Лыткаринской автодороге восток, юг и юго-восток Подмосковья теперь связаны прямыми маршрутами. Как улучшилась транспортная ситуация в Лыткарино, выяснил 360.ru.

Для лыткаринцев одним из главных преимуществ стал новый мост через Москву-реку. Раньше переправа на другой берег могла занимать около 40 минут, теперь для этого достаточно всего нескольких минут.

Новый выезд из города позволяет попасть прямо на Новорязанское шоссе. При поездках в сторону Москвы и трассы М-12 «Восток» можно будет сэкономить до получаса.

Сильно разгрузятся Лыткаринское и Володарское шоссе — до 30% потока уйдут на ЮЛА.

Подробнее о том, что Южно-Лыткаринская автодорога дала лыткаринцам, смотрите в ролике.

Как новая дорога повлияла на транспортную ситуацию в Подмосковье — в материале 360.ru.