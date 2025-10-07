Жильцы комплекса «Рассказово» опровергли массовое разбитие стекол машин
Жильцы ЖК «Рассказово» назвали хайпом рассказ о разбитых стеклах машин
Информацию о том, что неизвестные начали бить лобовые стекла машин в московском жилом комплексе «Рассказово», — это хайп журналистов, которые выдумали историю про 30 пострадавших автомобилей. Об этом 360.ru рассказал местный активист.
Он пояснил, что в местных группах никаких массовых жалоб на поврежденные стекла машин не было. Известен только единственный случай, к которому авторы сообщений приплели поврежденные автомобили в другом районе.
«Если в причинах разбираться, то просто какой-то дурак бросил сверху непонятно что. Может, даже ребенок», — заявил местный житель.
Активист признался, что местные жители сильно обиделись на журналистов, когда обратились с проблемой из-за паркующихся на газонах недобросовестных водителей, которые не желают арендовать места на пустующих паркингах.
Но вместо реального сюжета получили материал о неизвестных мстителях.
«Территория жилого комплекса находится в частных руках. Приложение „Помощник Москвы“, через которое можно зафиксировать нарушение, не работает: это не земля города. Загнать эвакуатор, чтобы вывести нарушителей, тоже проблема», — добавил собеседник 360.ru.
Он пояснил, что недобросовестные водители знают, что с правовой точки зрения с ними сделать ничего нельзя, поэтому паркуются на газонах и пешеходных переходах, а когда им указывают на нарушение, кричат, что денег на парковку нет.
Поэтому активисты начали клеить на лобовые стекла нарушителей наклейки, которые трудно отодрать. Но такой урок идет на пользу далеко не всем, и многие продолжают нарушать правила и портить жизнь соседям.
В мае этого года припаркованный в неположенном месте в ЖК «Рассказово» внедорожник комика Гарика Харламова облили кефиром. Местная жительница в комментарии 360.ru рассказала, что водитель артиста припарковал машину на месте пожарной разметки, за что и поплатился.