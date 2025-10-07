Жильцы комплекса «Рассказово» опровергли массовое разбитие стекол машин

Информацию о том, что неизвестные начали бить лобовые стекла машин в московском жилом комплексе «Рассказово», — это хайп журналистов, которые выдумали историю про 30 пострадавших автомобилей. Об этом 360.ru рассказал местный активист.

Он пояснил, что в местных группах никаких массовых жалоб на поврежденные стекла машин не было. Известен только единственный случай, к которому авторы сообщений приплели поврежденные автомобили в другом районе.

«Если в причинах разбираться, то просто какой-то дурак бросил сверху непонятно что. Может, даже ребенок», — заявил местный житель.

Активист признался, что местные жители сильно обиделись на журналистов, когда обратились с проблемой из-за паркующихся на газонах недобросовестных водителей, которые не желают арендовать места на пустующих паркингах.