Жесткие ограничения. Стоит ли запрещать пауэрбанки в самолетах

Росавиация предложила Минтрансу проработать запрет на провоз пауэрбанков в самолетах из-за угрозы самовозгораний. Насколько это реально и как быть пассажирам, рассказал 360.ru председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

«Если подобные ситуации повторятся, то, конечно, стоит рассматривать. Но такие истории должны носить массовый характер. Чаще всего такие возгорания происходят, когда борт уже на земле», — заявил он.

При этом, по словам Зотова, на борту многих авиакомпаний есть USB- и другие разъемы, позволяющие подзарядить гаджеты. Он напомнил, что сейчас по пауэрбанкам уже действуют жесткие ограничения — в частности, провозить их можно только в ручной клади.

В прошлый раз такое произошло 22 февраля. Пауэрбанк загорелся на борту самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Екатеринбурга в Стамбул. Огонь оперативно потушили, владелец пауэрбанка отделался небольшим ожогом, борт благополучно приземлился в Турции.