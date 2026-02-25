Пауэрбанк загорелся на борту самолета «Уральских авиалиний» и прожег кресло

На борту самолета «Уральских авиалиний», летевшего из Екатеринбурга в Стамбул, загорелся пауэрбанк. Устройство прожгло пассажирское кресло и привязной ремень, сообщил телеграм-канал «Авиаторщина» .

ЧП произошло еще 22 февраля на Airbus A320. Примерно через 20 минут после взлета пауэрбанк, лежавший на соседнем свободном кресле, загорелся с хлопком. Владелец схватил телефон, находившийся на зарядке, и получил небольшой ожог большого пальца.

Бортпроводники оперативно применили огнетушитель, поместили устройство в металлическую емкость с водой и убрали в безопасное место. Мужчине предложили салфетку, от медицинской помощи он отказался и поблагодарил экипаж. Самолет продолжил полет и благополучно приземлился в Стамбуле.

С прошлого года в мире участились случаи возгорания пауэрбанков на борту. После пожара в самолете Air Busan в январе 2025 года многие страны начали вводить запреты. В России пока от них воздержались.