Железную дорогу Адлер — Черкесск — Кисловодск решили построить в Сочи

В генеральном плане Сочи учли строительство новой железнодорожной магистрали Адлер — Черкесск — Кисловодск. Об этом сообщил РИА «Новости» специалист Научно-исследовательского института перспективного градостроительства по транспортному планированию в проекте генплана Сочи Елена Павленко.

Дату реализации еще определили. Генеральный план — документ, который регламентирует правила градостроительства в Сочи.

«На момент разработки генплана Сочи это мероприятие (строительство железнодорожной магистрали — прим. ред.) отсутствовало в более конкретной программе строительства, поэтому год строительства не был определен», — сказала Павленко.

Пока документы с точным местоположением магистрали не подготовили. На сегодняшний день у экспертов нет четкого понимания, через какие населенные пункты будет идти дорога. Но, по словам Павленко, магистраль точно проведут в горный кластер Сочи, она затронет село Эстосадок в Красной Поляне.