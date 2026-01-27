Завтра снова снегопад. Москвичей призвали пересесть на метро

Дептранс Москвы: в снегопад быстрее и надежнее ехать на метро

В среду, 28 января, в столице снова ожидают снегопад, поэтому личный автомобиль станет не лучшим выбором для поездки на работу. Об этом москвичам напомнила пресс-служба столичного департамента транспорта .

В ведомстве подчеркнули что метро, МЦК и МЦД ходят по расписанию вне зависимости от погоды и загруженности дорог — это поможет не потерять время в пробках и никуда не опоздать.

Отдельный совет адресовали водителям грузовиков: заранее планировать маршрут и по возможности избегать сложных участков и крутых подъемов.

Тем, кто все‑таки планирует выбрать личный автомобиль, посоветовали закладывать в дорогу минимум один дополнительный час и продумать путь заранее.

Метеорологи тем временем подвели итоги дневного снегопада. Результатами поделился Евгений Тишковец в телеграм-канале «Часовой погоды». За последние девять часов светового дня в Москве на метеостанции ВДНХ зафиксировали четыре миллиметра осадков, в Тушине — пять миллиметров, в центре на Балчуге — шесть. Это около 10% месячной нормы.

В Подмосковье больше всего снега зафиксировали на востоке и юге области: в Черустях — 10 миллиметров, в Серпухове — 12 миллиметров (около 30% январской нормы в 39 миллиметров), в Кашире — 14 миллиметров.

Пока москвичи готовятся к новой волне снегопадов, представители партии «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев и Владимир Плякин обратились к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с инициативой ужесточить ответственность управляющих компаний за неубранный снег во дворах.