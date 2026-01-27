УК предложили штрафовать за неубранные дворы

Представители партии «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев и Владимир Плякин обратились к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с инициативой ужесточить ответственность управляющих компаний за неубранный снег во дворах. Письмо к главе ведомства есть в распоряжении 360.ru.

Парламентарии напомнили об аномальных снегопадах: в Москве высота снежного покрова достигла 43 сантиметров, в Санкт‑Петербурге за три дня поступило около 1,2 тысячи жалоб на неочищенные дворы и дороги.

При этом жители регулярно платят за содержание жилья, куда входит и уборка придомовых территорий, но часто вынуждены выходить чистить снег сами.

«Действующее регулирование возлагает на управляющие компании обязанность своевременно очищать дворовые территории от снега и наледи, причем эта услуга включена в оплачиваемое содержание жилья. Снегопад (даже аномальной интенсивности) не считается обстоятельством непреодолимой силы, освобождающим УК от обязанностей», — отметили депутаты.

Формально собственники могут требовать перерасчета, но на практике доказать неисполнение услуг и добиться компенсации крайне сложно. В качестве примера в обращении привели случай в Ленинском городском округе Подмосковья, где УК «Май‑Комфорт» отказалась делать перерасчет, сославшись на «волю высших сил» и заявив, что снег «сыплет Господь Бог».

Авторы письма предложили закрепить законодательно прямое право жителей на снижение размера коммунальных платежей в случае доказанного неисполнения обязанностей по уборке снега. Они также попросили ввести упрощенный порядок перерасчета — во внесудебном формате по обращению жильцов с подтверждающими материалами или по решению суда, если двор в итоге они убрали сами.

Норма, заметили парламентарии, станет реальным механизмом финансовой ответственности УК и позволит гражданам перестать платить за неоказанные услуги.