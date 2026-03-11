Завод «Москвич» отказался от производства кроссовера модели 5

Проект кроссовера «Москвич 5» официально закрыли после выпуска тестовой партии. Об этом «Российской газете» сообщила менеджер завода по продукту и потребительским свойствам Светлана Новицкая.

«Мы протестировали модель, поняли, что это не совсем то, что мы хотели бы предложить, потребительские свойства не соответствовали нашим ожиданиям, поэтому мы закрыли проект», — рассказала она.

Несколько сотен выпущенных автомобилей можно эксплуатировать, поскольку они прошли сертификацию, подчеркнула менеджер.

В основу автомобиля легла китайская модель JAC Sehol X6, проект представили летом 2023 года.

Ранее на заводе «Москвич» начали производство электрических и гибридных авто под брендом UMO.