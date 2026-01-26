Сайт KP.RU рассказал о текущем состоянии и планах российских автозаводов

На российских автозаводах, которые ранее были оставлены иностранными компаниями, возобновляется производство. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что все такие площадки начнут работать до лета 2026 года. Из 13 площадок работа возобновилась на 11, оставшиеся две должны быть запущены до лета, написал KP.RU .

Несмотря на то что продажи новых легковых автомобилей в прошлом году снизились на 16%, а их средняя цена выросла до 3,54 миллиона рублей, есть и позитивные моменты. Доля машин российской сборки на рынке превысила 55%, а объем производства превысил 831 тысячу штук.

АвтоВАЗ в Самарской области продолжает выпуск моделей Lada, несмотря на трудности с поставками комплектующих после ухода Renault. В планах на текущий год — выпуск 400 тысяч машин и начало производства нового кроссовера Lada Azimut.

«Москвич» в Москве после перехода во владение московских властей запустил производство новых моделей, включая электрические версии. Планы на текущий год — выпустить около 50 тысяч машин.

Завод УАЗ в Ульяновске продолжает сборку пикапов под брендом «Соллерс». Планы на текущий год — сохранить текущие объемы производства около 20 тысяч машин.