Сайт KP.RU рассказал о текущем состоянии и планах российских автозаводов
На российских автозаводах, которые ранее были оставлены иностранными компаниями, возобновляется производство. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что все такие площадки начнут работать до лета 2026 года. Из 13 площадок работа возобновилась на 11, оставшиеся две должны быть запущены до лета, написал KP.RU.
Несмотря на то что продажи новых легковых автомобилей в прошлом году снизились на 16%, а их средняя цена выросла до 3,54 миллиона рублей, есть и позитивные моменты. Доля машин российской сборки на рынке превысила 55%, а объем производства превысил 831 тысячу штук.
АвтоВАЗ в Самарской области продолжает выпуск моделей Lada, несмотря на трудности с поставками комплектующих после ухода Renault. В планах на текущий год — выпуск 400 тысяч машин и начало производства нового кроссовера Lada Azimut.
«Москвич» в Москве после перехода во владение московских властей запустил производство новых моделей, включая электрические версии. Планы на текущий год — выпустить около 50 тысяч машин.
Завод УАЗ в Ульяновске продолжает сборку пикапов под брендом «Соллерс». Планы на текущий год — сохранить текущие объемы производства около 20 тысяч машин.