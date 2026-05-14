Завершились сертификационные испытания двигателя для SJ-100

Ростех завершил комплекс сертификационных испытаний двигателя ПД-8 для импортозамещенного самолета SJ-100. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

«В ходе проверок опытные образцы подтвердили правильность конструкторских решений», — отметили в Ростехе.

Силовые установки отработали более 6500 часов, сохранили устойчивость к внешним воздействиям и продолжили работу в штатном режиме.

Двигатель продемонстрировал высокую надежность, безопасность и готовность к эксплуатации в самых сложных условиях, в ближайшее время на установку выдадут сертификат типа.

Ранее главный исполнительный директор Ростеха Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным анонсировал серийное производство самолета SJ-100. По его словам, выпуск начнется в 2027 году. Он уточнил, что лайнер уже прошел 80% программы сертификационных полетов.

В Росавиации сообщали, что сертификация завершится в июле 2026 года.