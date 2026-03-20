Росавиация обозначила даты сертификации российских самолетов

Сертификацию новых российских пассажирских самолетов запланировали на 2026 год, сообщил ТАСС . Как следует из презентации главы Росавиации Дмитрия Ядрова, Ил-114-300 должен получить сертификат в мае, SJ-100 — в июле, а МС-21 — в октябре.

Развитие отечественного авиапарка рассматривают как один из ключевых приоритетов. В Минтрансе отмечают, что к 2030 году планируют увеличить авиационную мобильность населения как минимум на 50%, а долю российских самолетов в парке авиакомпаний довести до половины.

Для этого особое внимание уделят ускорению сертификации новых воздушных судов. В ведомстве напомнили, что SJ-100 и МС-21 оснастят отечественными двигателями ПД-8 и ПД-14.

Импортозамещенный SJ-100 в начале сентября в Комсомольске-на-Амуре совершил первый полет. Самолет, собранный по серийным технологиям, находился в воздухе около часа. В рамках программы импортозамещения на нем заменили десятки иностранных систем и агрегатов, установили российские двигатели ПД-8, а также модернизировали планер.