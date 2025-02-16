Застрявший в Польше самолет с россиянами вылетел в Калининград

Вынужденно севший в Польше самолет с российскими туристами вылетел в Калининград

Самолет с российскими туристами, летевший из Шарм-эль-Шейха в Калининград и вынужденно севший в польской Познани, отправился в пункт назначения. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Самолет Airbus A321 перевозчика AlMasria Universal Airlines в 11:55 мск вылетел из аэропорта Познань и взял курс на Калининград (аэропорт Храброво)», — написал он.

Кореняко уточнил, что причиной приземления борта в Польше стали неблагоприятные метеоусловия в Калининградской области.

Губернатор региона Алексей Беспрозванных в Telegram-канале также подтвердил, что борт вылетел в регион.

«Предприняты все необходимые действия. Ждем дома», — написал он.

Самолет с российскими туристами совершил экстренную посадку в Польше. Один из пассажиров рассказал 360.ru, что за 10 часов им дали только по булке, а в салоне было невыносимо душно.