Не выпускают 10 часов, в салоне нечем дышать. Самолет с россиянами задержали в Польше

Уже больше 10 часов российских туристов не выпускают из самолета, который возвращался из Египта в Калининград, но совершил экстренную посадку в Польше. Об этом 360.ru рассказал пассажир воздушного судна.

«Сидим уже больше 10 часов. Мы до сих пор в Польше. Еды не дают — только восемь часов назад дали по булке. В салоне нечем дышать. Просим персонал не закрывать шторку, чтобы шел хоть какой-то свежий воздух, но ее все равно закрывают. На борту есть маленькие дети», — сказал он.

Как сообщил Telegram-канала Mash, самолет авиакомпании AlMasria следовал из Египта в Калининград, но запросил экстренную посадку в Познани, поскольку в Калининграде начался сильный снегопад. По предварительной информации, воздушному судну не предоставляют топливо.

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