Застрявшие в Дубае россияне сообщили об отсутствии связи с перевозчиком

Российские туристы не могут вылететь из Дубая в Сочи после неоднократного переноса рейса авиакомпании «Азимут» и не могут связаться с перевозчиком. Как рассказала РИА «Новости» одна из пассажирок, около 60 человек, включая семьи с маленькими детьми, остаются в неопределенности.

«Мы вообще не можем достучаться до авиакомпании. Они не отвечают», — рассказала собеседница агентства.

Вылет с конца февраля переносили несколько раз — сначала на 5 и 8 марта, затем — на 12 марта. Альтернативные билеты, по ее словам, стоят около 100 тысяч рублей на человека.

После суток ожидания в аэропорту 28 февраля пассажиров разместили в отеле рядом с воздушной гаванью. Однако проживание оплатили только до вечера текущего дня — авиакомпания его не продлила.

Женщина приехала в ОАЭ с мужем и годовалым ребенком. Люди не понимают, как возвращаться домой и на какие средства продолжать проживание. Сейчас они пытаются договориться с отелем о продлении размещения.

В отрасли сообщили «Коммерсанту», что эвакуация россиян из региона может занять до двух недель. По данным Ассоциации туроператоров России, в ОАЭ остаются около 50 тысяч граждан России, еще примерно две тысячи — в других странах региона.

Вывозные рейсы стартовали 2 марта из ОАЭ и Омана, за первые сутки удалось вернуть около полутора тысяч человек. Основное ограничение связано с позицией авиационных властей Эмиратов, которые выдают перевозчикам от одного до четырех разрешений на полеты в день.

Ранее первый рейс из Дубая в Москву доставил 118 пассажиров. Борт приземлился в аэропорту Внуково.