Пассажиры «Азимута» семь часов ждали вылета из Сочи в Израиль

Рейс авиакомпании «Азимут» в Израиль задержали в Сочи по технической причине. Резервный самолет вылетел в 16:54 по московскому времени, сообщил в пресс-службе авиаперевозчика.

«Вылет самолета авиакомпании „Азимут“, выполняющего 4 декабря рейс А45025 Сочи — Тель-Авив, был задержан по технической причине», — указали в сообщении.

В компании отметили, что ожидающим вылета пассажирам предоставлены напитки и питание. В настоящее время резервный борт «Азимут» направляется в Тель-Авив.

Ранее в Telegram-канале «Авиаторщина» сообщалось, что Sukhoi Superjet 100 должен был вылететь из Сочи в 09:00. Однако после прохождения всех предполетных процедур людям пришлось застрять на несколько часов в терминале. Когда пассажиров все-таки доставили к лайнеру на автобусе, борт так и не добрался до взлетной полосы.

Рейс авиакомпании «Россия» из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург ранее задержали на два часа из-за пьяного человека, который обещал взорвать самолет. Опасных устройств на судне не нашли.