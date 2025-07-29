Запрет на праворульные машины в России опровергли в МВД

Информация о том, что в России планируют изменить подходы допуска к дорожному движению машин с правым расположением руля, не соответствует действительности. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

Она отметила, что в СМИ появились сообщения о якобы планируемом запрете в России на покупку-продажу и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением руля.

Представитель МВД уточнила, что акцент в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года сделают на проведении просветительской работы с водителями автомобилей данной категории. Также во внимание возьмут механизмы взаимной адаптации транспорта и дорожной инфраструктуры.

Волк призвала журналистов впредь не допускать их неверного толкования нормативных правовых актов и тщательно изучать их содержание.

Ранее сообщалось, что МВД России выступило с инициативой пересмотреть подходы допуска к дорожному движению машин с правым расположением руля. Отмечалось, что уровень аварийности у таких автомобилей в два раза больше, чем у леворульных.