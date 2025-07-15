Правила допуска праворульных машин к дорогам могут изменить в России

В Министерстве внутренних дел России предложили изменить подходы допуска к дорожному движению машин с правым расположением руля. Об этом со ссылкой на текст проекта Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036 года сообщил ТАСС .

По данным ведомства, более 10% всех аварий, зафиксированных на российских дорогах в прошлом году, произошли с участием праворульных автомобилей. Кроме того, уровень аварийности у таких машин в два раза больше, чем у леворульных.

В МВД подчеркнули, что количество аварий выросло из-за увеличения импорта из азиатских стран, в которых распространено правостороннее рулевое управление. Чтобы уменьшить количество аварий, представители ведомства предложили стимулировать обновление автопарка и активнее внедрять современные системы безопасности.

Ранее стало известно, что китайский автогигант займет место завода Mercedes-Benz в Подмосковье.