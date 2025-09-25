Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года

Правительство России готовит продление запрета на экспорт бензина до конца года и на этот же срок введет эмбарго на вывоз дизельного топлива из страны для непроизводителей. Об этом заявил курирующий энергетический блок вице-премьер Александр Новак.

Он подчеркнул, что меры позволят дополнительно обеспечить внутренний рынок нефтепродуктами.

«Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей», — привело заявление Новака РИА «Новости».

Продолжающийся в России топливный кризис привел к сокращению числа независимых автозаправок на 1,6% от всех АЗС. Такие данные привел «Коммерсант»со ссылкой на «ОМТ-Консалт».

Самая тяжелая ситуация сложилась в южных регионах, где закрылись 14% частных заправок, а также в Крыму и Севастополе, где продажу топлива прекратила каждая вторая АЗС.

Представители рынка в комментарии «Известиям» заявили, что проблема не только в дефиците топлива, но и высоких биржевых ценах, которые ставят рекорды ежедневно.

Ставить наценку более пяти рублей на литр частные игроки не могут из-за ограничений Федеральной антимонопольной службы. При этом крупные компании сохраняют розничные цены ниже оптовых, чем выдавливают мелких игроков.

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил перебои с поставками бензина со снижением объема производства нефтеперерабатывающих заводов. Он пообещал, что в ближайшие два дня АЗС республики получат достаточные объемы бензина АИ-95. Для решения вопроса с поставками АИ-92 понадобится не менее двух недель.