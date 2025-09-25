Крымские заправки обещают обеспечить АИ-95 в течение двух дней

Аксенов: АЗС в Крыму обеспечат АИ-95 в течение двух дней

Перебои с топливом в Крыму возникли на фоне снижения объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России. С таким заявлением выступил сегодня глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, сейчас предпринимаются все необходимые меры, чтобы ситуация стабилизировалась.

«В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95», — подчеркнул он.

Вопрос по наличию бензина марки АИ-92 собираются решить в течение двух недель.

«Нахожусь в прямом контакте с федеральными службами. Прошу крымчан и гостей Республики Крым набраться терпения», — призвал Аксенов.