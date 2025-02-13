Автоэксперт Иванов: укрепление рубля не вызовет резкое изменение цен на машины

Центральный банк России снизил официальный курс доллара примерно на два рубля. Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов обсудил с «Российской газетой», каким образом укрепление российского рубля повлияет на стоимость машин.
По словам эксперта, немедленных изменений цен ожидать не следует, ведь данный процесс весьма непредсказуем и занимает определенное время. Поскольку поставки и производство автомобилей связаны с длительным периодом, резкий скачок валютного курса не вызовет существенных изменений в вопросе стоимости.
Иванов отметил, что корректировка цен возможна лишь при условии снижения курса валюты хотя бы на 10%. Причем такой уровень должен сохраняться стабильно в течение квартала, добавил aif.ru.
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