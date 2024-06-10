Законопроект о штрафах за опасную езду рассмотрят в Госдуме

Законопроект, устанавливающий штрафы до пяти тысяч рублей за опасное вождение, внесли на рассмотрение в Госдуму. С текстом документа ознакомилось РИА «Новости» .

Автором инициативы выступил глава комитета ГД по социальной политике Ярослав Нилов. Он предложил дополнить главу 12 Кодекса РФ новой статьей 12.38, предусматривающей штрафы за опасное вождение. Их сумма будет варьироваться от трех до пяти тысяч рублей.

В пояснительной записке отметили, что в социальных сетях часто появляются видеоролики, в которых владельцы дорогих иномарок показывают свою опасную езду. Как утверждают авторы законопроекта, по вине таких водителей совершается до 80% ДТП.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин, комментируя законопроект о штрафах за опасное вождение, заявил, что на практике это сложно будет доказать.