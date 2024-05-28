«Движение автомобилистов России»: на практике будет сложно доказать факт опасного вождения
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с ИА НСН прокомментировал законопроект, устанавливающий ответственность за опасное вождение.
По словам эксперта, по поводу применения этой нормы будут вестись постоянные споры, поскольку на практике сложно доказать факт опасного вождения.
«У нас сегодня более 90% нарушений ПДД фиксируются видеокамерами. Здесь возникнут еще проблемы, так как непонятно, как она будет фиксировать „опасное вождение“», — сказал он.
Ранее стало известно, что кабмин одобрил законопроект, устанавливающий ответственность за опасное вождение.