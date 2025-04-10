Законопроект о переводе таксопарков на российские авто отправили на доработку

Законопроект, предусматривающий обязательный перевод таксопарков на машины российских производителей, доработают с учетом замечаний администрации президента и других ведомств. Об этом сообщили «Известия».

Претензии к документу также возникли у экспертного управления Кремля, Российского союза промышленников и предпринимателей, Минпромторга и ФСБ. Проект пройдет через дополнительные обсуждения.

Замечания высказали и пользователи цифровых платформ «Цифровой мир». По их мнению, законопроект может привести к уходу 70% водителей из легального сегмента, а также обернуться ростом цен на услугу и общественным недовольством.

Ранее против инициативы выступил Совет по развитию такси. По его информации, в случае принятия закона большинство водителей перейдут из сферы пассажирских перевозок на доставку товаров, где нет таких требований.