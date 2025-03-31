Совет по развитию такси не поддержал поправки в законопроекте о локализации такси

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова в беседе с радио «Говорит Москва» выразила обеспокоенность в связи с предлагаемым использованием автомобилей с высоким процентом российских компонентов или произведенных по схеме СПИК в сфере такси.

Она подчеркнула, что такие изменения могут привести к сокращению численности работников в отрасли и дефициту услуг такси.

Зарипова отметила, что текущие предложения не должны приниматься без обсуждения с представителями отрасли. Совет разрабатывает требования к автомобилям, используемым в такси, учитывая необходимость локализации производства.

Поскольку закон не имеет обратной силы, существующие автомобили смогут продолжать использоваться до завершения срока службы. Однако проблема возникает при покупке новых машин. Согласно опросам, проведенным среди таксопарков, многие планируют уйти из бизнеса пассажирских перевозок в сферу доставки, где отсутствуют подобные требования. В случае массового перехода в сектор доставки, пассажиры могут столкнуться с повышением цен на услуги такси из-за создавшегося дефицита.