Заказ «Ростелекома» подстегнул рост закупок Lada по гостендерам

Российские государственные компании за первые 10 месяцев текущего года потратили в три раза больше денег на покупку автомобилей Lada по госконтрактам. Как сообщил РБК , общая сумма, направленная на приобретение отечественных легковушек составила 2,63 миллиарда рублей. За первые 10 месяцев прошлого года этот показатель составлял 813 миллионов.

Основная доля затрат на закупку отечественных автомобилей пришлась на тендер «Ростелекома». Компания в рамках двухлетнего договора с «АвтоВАЗом» купила более 500 машин Lada разных моделей на сумму более миллиарда рублей.

Выбор транспорта представитель оператора объяснил развитой торгово-сервисной сетью автопроизводителя во всех регионах, где есть подразделения «Ростелекома», что позволяет хорошо обслуживать парк служебных машин.

Несмотря на рост в денежном выражении, сотрудники госкомпаний пересаживаться на отечественные машины не спешат. Общее количество гостендеров за год выросло всего на 16%, с 370 до 429. Но опрошенные журналистами эксперты отметили, что тренд меняется. Доля отечественных легковушек (Lada, УАЗ, ГАЗ, «Москвич») среди всех выкупленных госкомпаниями в этом году выросла до 10,5%. Остальное занимают машины китайских брендов.

Агентство «Автостат», подводя итоги продаж автомобилей в России в сентябре 2024 года, назвало Lada самой популярной маркой среди покупателей. Отечественную машину выбрали 27% автолюбителей. На втором и третьем месте расположились китайские Haval и Chery.