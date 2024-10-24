«Автостат»: самыми популярными марками машин в России стали Lada, Haval и Chery

Сентябрь побил максимальные показатели по продажам автомобилей. В России появилось около 49 тысяч новых машин. Самая популярная марка — Lada, ее выбрали 27% покупателей, рассказал заместитель руководителя отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин в интервью «Национальной службе новостей».

Среди лидеров продаж также оказались китайские марки Haval и Chery. Большую часть рынка занимают представители класса масс-маркет, лишь 10% приходится на долю премиум сегмента.

Лидер этой категории — китайский Exeed. Второе место занимают машины бренда Tank, поделился эксперт.

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