«Займет кучу времени». Когда западные автобренды смогут вернуться в Россию

Даже если западные автомобильные компании решат снова зайти на российский рынок, процесс возвращения займет много времени. Об этом 360.ru рассказал автоэксперт Константин Лигачев.

Сейчас рано об этом что-либо говорить, потому что возвращение европейских, корейских, японских автомобильных брендов — большой вопрос. Даже если будет положительное решение со стороны нашего правительства, то это все равно займет кучу времени.

По словам собеседника 360.ru, правительство обозначило Западу такие условия возврата, что концерны задумаются, стоит ли им возвращаться.

Также специалист прокомментировал новость о том, что автомобильные запчасти выросли в цене на 1,2%. По его словам, одни и те же произведенные в Китае запчасти могут иметь разную стоимость, что абсолютно нормально.

«Если китайские запчасти сделаны по технологичной линии — один вопрос. А если это так называемый контрафакт, который выпускается на заводах, где все на ладан дышит, и размер не совпадает, — уже совсем другой», — подчеркнул эксперт.

Из-за особенностей китайских производств одна и та же деталь может стоить и как оригинальная, и в 2-3 раза дешевле.

«Китай так устроен, что делает запчасти для внутреннего пользования, для продажи на хороший рынок и для продажи в бедные страны. Одна и та же деталь будет стоить совершенно по-разному и иметь совершенно разные качества», — добавил Лигачев.

Ранее россиянам посоветовали отложить покупку новой машины до середины весны. Благодаря этому можно получить максимальные скидки от дилеров.