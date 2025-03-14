Автоэксперт Коротков посоветовал отложить покупку новой машины до середины весны
Автоэксперт Александр Коротков считает, что покупку нового автомобиля стоит отложить до середины весны, чтобы получить максимальные скидки от дилеров. Об этом сообщила Lenta.ru.
По словам специалиста, на складах дилеров накопилось большое количество новых машин, прежде всего китайских марок. Многие вынуждены снижать цены и устраивать акции для освобождения помещений.
«Если вы ориентированы на новый автомобиль, имеет смысл немного подождать до апреля-мая, чтобы получить действительно достойное предложение», — посоветовал Коротков.
С покупкой подержанной машины лучше не тянуть, добавил эксперт. Он напомнил, что с 1 мая 2025 года ожидается рост цен на б/у автомобили BMW, Zeekr, Geely.