Wildberries может запустить сервис такси в Белоруссии

Wildberries изучает возможность запуска сервиса такси в Белоруссии. Пилотный проект появится в Минске, но только после завершения всех необходимых для его старта процессов, сообщили 360.ru в пресс-службе компании.

«За 20 лет работы в сфере электронной коммерции Wildberries накопила значительный опыт в организации транспортных и логистических процессов», — отметили в компании.

Сейчас Wildberries развивает собственный автопарк, сотрудничает с партнерами и привлекает частных перевозчиков. Благодаря этому организация эффективно наращивает свой опыт в области логистики, разрабатывая новые продукты для бизнеса.

Однако решение о запуске данного бизнеса в Белоруссии и его дальнейшем развитии будет принято только после оценки перспектив и анализа результатов пилотного проекта.

Ранее Wildberries выступила против регистрации продавцов через «Госуслуги». В компании отметили, что подобная мера приведет к резкому сокращению предложения иностранных товаров на российских площадках и создаст преференции для иностранных маркетплейсов.