Wildberries выступил против регистрации продавцов через «Госуслуги»

Обязательная аутентификация продавцов на российских маркетплейсах через сервис «Госуслуги» заблокирует международное развитие онлайн-торговли. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

«Принятие этой нормы приведет к резкому сокращению предложения иностранных товаров на российских площадках и создаст преференции для иностранных маркетплейсов», — заявили представители WB.

По их словам, в случае с Wildberries «дискриминационная инициатива» также заблокирует все международное развитие компании, в том числе налаженный бизнес в семи странах.

Речь идет о планах внести изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» для борьбы с мошенниками. WB фиксирует единичные случаи несанкционированного доступа третьих лиц в личные кабинеты покупателей и продавцов. Компания использует самые современные технологии для защиты данных.

«Эти механизмы доказали свою эффективность и позволяют обеспечивать безопасность пользователей без дополнительных финансовых и технических барьеров, которые создаст обязательное использование Единой биометрической системы», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Wildberries прокомментировали проверку со стороны прокуратуры Подмосковья из-за досмотров с раздеванием. Компания заявила о готовности сотрудничать с правоохранителями.