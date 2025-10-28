Взлет полностью импортозамещенного МС-21 сняли на видео
Среднемагистральный самолет МС-21, на котором тестировали работу новых систем и двигателей ПД-14, провел первый испытательный полет. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга.
Борт успешно сел на аэродроме Иркутского авиационного завода. Ведомство отметило, что самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами.
МС-21 провел в воздухе 50 минут и набрал высоту до 3500 метров
«Командир экипажа Андрей Воропаев заявил, что полетное задание выполнено полностью, а все отечественные системы работали штатно», — добавили в пресс-службе.
Ранее необычный полет совершил бизнес-джет Bombardier Challenger 605. Борт отправился из России в Северную Корею и провел там три дня.
В западной прессе отметили, что лайнер принадлежит правительству Татарстана и используется компанией Aviaservice. Самолет оборудован салоном премиум-класса и рассчитан на 10 человек.