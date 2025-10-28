Российский бизнес-джет совершил необычный перелет из Москвы в Пхеньян

Бизнес-джет Bombardier Challenger 605 с бортовым номером RA-67147 совершил перелет из России в Северную Корею, где задержался на три дня. Об этом свидетельствуют данные сайтов по отслеживанию бизнес-джетов.

Самолет вылетел из Внуково 23 октября, сделал промежуточную остановку в Красноярске и прибыл в Пхеньян утром 24 октября. Северокорейскую столицу самолет покинул 27 октября.

Некоторые западные СМИ сообщили, что самолет принадлежит правительству Татарстана и эксплуатируется компанией Aviaservice из Казани, которая специализируется на VIP-перевозках. Bombardier Challenger 605 оборудован салоном премиум-класса и рассчитан на 10 человек.

В СМИ предположили, что перелет в Пхеньян совершили высокопоставленные люди, либо связанные с ними. Власти Северной Кореи и государственные СМИ не сообщили о визите российской делегации. Предположительно, самолет принадлежит лицу, близкому к высшему российскому руководству.