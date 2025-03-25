Вылетевший из Тюмени в Шарм-эш-Шейх самолет сел в Сочи из-за больного пассажира
Заболевший пассажир стал причиной вынужденной посадки самолета Boeing 757−28A авиакомпании Azur Air в аэропорту Сочи. Как сообщил Telegram-канал Aviaincident, борт вылетел из Тюмень в Шарм-эш-Шейх.
О проблемах со здоровьем у пассажира экипаж узнал, когда находился в воздушном пространстве Грузии, и запросил вынужденную посадку в аэропорту Сочи, предупредив о больном на борту.
Приземление прошло благополучно. О состоянии почувствовавшего себя плохо пассажира авторы не сообщили.
В минувшую субботу, 22 марта, стало известно, что направлявшийся из Лос-Анджелеса в Шанхай пассажирский самолет авиакомпании United Airline развернулся над Тихим океаном и направился в воздушную гавань вылета.
Причиной возвращения стала плохая память пилота, который забыл свой паспорт.
Борт сел в Сан-Франциско — ближайшем хабе перевозчика. Экипаж принес пассажирам извинения и выдал талоны на питание на 15 долларов.