Летевший в Шанхай самолет развернули из-за забытого пилотом паспорта

Самолету авиакомпании United Airlines, направляющемуся из Лос-Анджелеса в Шанхай, пришлось развернуться в небе над Тихим океаном. Рейс сорвал забывший паспорт пилот, сообщило издание Dimsum Daily .

Нештатная ситуация произошла в субботу, 22 марта.

Спустя один час и 45 минут после вылета Boeing 787 был вынужден развернуться из-за оплошности пилота. Самолет направили на посадку в Сан-Франциско, так как это был ближайший хаб авиакомпании.

Перед пассажирами извинились за сбой в полете и выдали талоны на питание стоимостью 15 долларов (около 1,2 тысячи рублей). В это время перевозчик организовал замену экипажа.

Издание отметило, что это уже второе подобное происшествие на том же маршруте за неделю. В прошлый раз также возникли проблемы с паспортом у пилота и рейс задержали на время поиска запасного летчика.

Ранее авиакомпания «Уральские авиалинии» уволила второго пилота Эдуарда Семенова, участвующего в экстренной посадке Airbus A320 в пшеничном поле в Новосибирской области осенью 2023 года.