Выезд на 907-й километр трассы М-4 «Дон» в Ростовской области завершили на 35%

Фото: РИА «Новости»

Дорожники начали строить выезд на федеральную трассу М-4 «Дон» в районе поселка Глубокий Каменского района Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании «Автодор».

На 907-м километре трассы проводят дорожные работы, чтобы повысить безопасность движения. Выезд на дорогу в сторону Москвы расширят и реконструируют. Кроме того, там организуют переходно-скоростную полосу и установят барьеры.

Работы выполнили на 35%. Дорожники сняли изношенное полотно, уложили новую геосетку, водопропускные трубы и щебневый слой. Для объезда участка «Автодор» предложил воспользоваться несколькими развязками в радиусе трех километров.

Ранее президент Владимир Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста всей экономики.

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