Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики
Путин анонсировал развитие дорожной сети во всех городах и сельской местности
Надежные дороги являются одним из ключевых условий роста всей российской экономики. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, его слова привело РИА «Новости».
Путин приехал на открытие участка Северного обхода Твери, который войдет в состав трассы М-11 «Нева». Как сообщили журналисты кремлевского пула, президент сам управлял автомобилем Lada Aura.
«Надежные дороги — это одно из ключевых условий динамичного роста всей экономики России», — заявил он.
Путин отметил, что дороги позволяют инвестировать в привлекательность регионов, улучшают качество жизни людей, дают импульс развитию городов и поселков, а также способствуют росту внутреннего туризма.
Он сообщил о планах развивать транспортные коридоры «Россия» и «Север — Юг», а также дорожную сеть во всех городах и сельской местности.
Ранее стало известно о планах восстановить 2000 километров дорог в новых регионах за два года.