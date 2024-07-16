Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста экономики

Путин анонсировал развитие дорожной сети во всех городах и сельской местности

Надежные дороги являются одним из ключевых условий роста всей российской экономики. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, его слова привело РИА «Новости» .

Путин приехал на открытие участка Северного обхода Твери, который войдет в состав трассы М-11 «Нева». Как сообщили журналисты кремлевского пула, президент сам управлял автомобилем Lada Aura.

«Надежные дороги — это одно из ключевых условий динамичного роста всей экономики России», — заявил он.

Путин отметил, что дороги позволяют инвестировать в привлекательность регионов, улучшают качество жизни людей, дают импульс развитию городов и поселков, а также способствуют росту внутреннего туризма.

Он сообщил о планах развивать транспортные коридоры «Россия» и «Север — Юг», а также дорожную сеть во всех городах и сельской местности.

Ранее стало известно о планах восстановить 2000 километров дорог в новых регионах за два года.