«Выбор был невелик». Журналист объяснил рост продаж новых автомобилей

По итогам июля продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 42% по сравнению с прошлым годом. С чем это связано и почему у рынка еще есть перспективы роста, 360.ru рассказал автомобильный журналист Петр Баканов.

Он заявил, что в России есть определенный объем рынка, к которому рано или поздно вернутся, «если не будет каких-то финансовых и прочих потрясений». По его словам, в 2012 году продали больше двух миллионов новых автомобилей, а сейчас планируется к концу года реализовать около 1,6 миллиона — это более высокий показатель, чем был по итогам 2023-го.

Кроме того, он отметил, что люди боятся дальнейшего повышения цен на автомобили.

«Мы же не понимаем, какие у нас запасы чего», — подчеркнул журналист.

Часть покупателей, по его мнению, рассматривает автомобиль как инвестицию.

«То есть вы покупаете и потом продаете, по крайней мере, за те же деньги, но точно чтобы не за меньшие», — объяснил он.

Кроме того, Баканов напомнил о программе трейд-ин, когда при грамотно подобранной кредитной программе можно получить неплохую скидку.

Еще одним фактором журналист назвал выход на рынок новых моделей.

«Раньше, допустим, что было делать людям, у которых пять-шесть миллионов [рублей] и нужен большой кроссовер? Выбор был невелик, а сейчас уже есть несколько игроков в этом сегменте», — отметил он.

Ранее автоэксперт Максим Рязанов призвал насторожиться при покупке старого автомобиля с небольшим пробегом.