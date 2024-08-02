Автоэксперт Рязанов: небольшой пробег старой машины должен вызвать сомнения у покупателя

Покупка старой машины с небольшим пробегом может обернуться для нового владельца рядом серьезных проблем. Об этом рассказал автоэксперт Максим Рязанов в беседе с «Российской газетой».

По его словам, существенная разница между годом выпуска транспортного средства и показателем одометра должна вызвать сомнения. Так, бывший хозяин мог скрутить пробег, добавил сайт «Аргументы и факты».

Специалист отметил, что еще одна вполне логичная причина — нечастое пользование автомобилем. В данном случае велика вероятность редкого обслуживания, которое приводит к некорректной работе узлов и агрегатов.

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