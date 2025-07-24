Президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий особые налоговые условия для высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит две столицы. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» .

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовых актов, с 2028 по 2064 год на все услуги, связанные с эксплуатацией магистрали, будет действовать нулевая ставка НДС. Льготный режим распространяется на весь комплекс услуг ВСМ: от продажи билетов до обеспечения транспортной безопасности, отметило СМИ.

Такая мера направлена на повышение доступности перевозок по новой магистрали для пассажиров. Продолжительный льготный период охватывает весь срок действия концессионного соглашения.

Строительные работы на первом участке ВСМ Москва — Санкт-Петербург начнутся в текущем году, а запуск линии планируется в 2028 году.