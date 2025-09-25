Всю инфраструктуру ВСМ Москва — Петербург построят с нуля

Фото: РИА «Новости»

Всю инфраструктуру высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, в том числе станции, возведут с нуля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информационный центр проекта.

Всего на магистрали планируются 12 промежуточных остановок, из них:

Весь маршрут будет занимать два часа 15 минут. Финальные проектные решения и названия вокзалов магистрали пообещали объявить позднее.

В августе глава РЖД Олег Белозеров объявил, что поезда по магистрали будут ходить без машинистов. Запустить первую очередь планируют в 2028 году.

