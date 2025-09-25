Всю инфраструктуру высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, в том числе станции, возведут с нуля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информационный центр проекта.

Всего на магистрали планируются 12 промежуточных остановок, из них:

три в Москве (Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково);

одна в Подмосковье (Высоково);

три в Тверской области (Новая Тверь, Логовежь и Садва);

три в Новгородской (Выползово, Валдай и Великий Новгород);

одна в Ленинградской (Жаровская);

и одна в Санкт-Петербурге (Южный).

Весь маршрут будет занимать два часа 15 минут. Финальные проектные решения и названия вокзалов магистрали пообещали объявить позднее.

В августе глава РЖД Олег Белозеров объявил, что поезда по магистрали будут ходить без машинистов. Запустить первую очередь планируют в 2028 году.