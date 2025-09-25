Всю инфраструктуру ВСМ Москва — Петербург построят с нуля
Всю инфраструктуру высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, в том числе станции, возведут с нуля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информационный центр проекта.
Всего на магистрали планируются 12 промежуточных остановок, из них:
- три в Москве (Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково);
- одна в Подмосковье (Высоково);
- три в Тверской области (Новая Тверь, Логовежь и Садва);
- три в Новгородской (Выползово, Валдай и Великий Новгород);
- одна в Ленинградской (Жаровская);
- и одна в Санкт-Петербурге (Южный).
Весь маршрут будет занимать два часа 15 минут. Финальные проектные решения и названия вокзалов магистрали пообещали объявить позднее.
В августе глава РЖД Олег Белозеров объявил, что поезда по магистрали будут ходить без машинистов. Запустить первую очередь планируют в 2028 году.