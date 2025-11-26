Всего одна ошибка может обернуться штрафом водителям с ОСАГО

Автоматическая проверка полисов ОСАГО с помощью камер фотовидеофиксации может привести к массовым ошибочным штрафам для добросовестных водителей. Проблема затрагивает миллионы водителей, чьи полисы не включают госномера транспортных средств. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, сообщили «Известия» .

«Подавляющее большинство автомобилистов об этой обязанности просто не знают. <…> После запуска контроля ОСАГО камеры будут считать, что такая машина едет без страховки», — заявил он.

С начала года в России было продано свыше миллиона новых автомобилей. Чаще всего покупатели оформляют ОСАГО прямо в автосалоне, где приобретают машину. В таких случаях государственный регистрационный номер автомобиля еще не известен, поэтому в полисе указывается только VIN-код транспортного средства.

«Однако камера может идентифицировать транспортное средство только по госномеру. А поскольку его нет в информационной системе страховщиков, то после запуска контроля ОСАГО с использованием комплексов фотофиксации нарушения ПДД камеры будут считать, что такая машина едет без страховки», — подчеркнул Шапарин.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков согласен с этой точкой зрения. Он отмечает, что из-за рассинхронизации данных между VIN-кодами и государственными номерами в базе страховщиков проверка полисов ОСАГО может создать трудности для добросовестных водителей. По его мнению, под удар могут попасть многие автовладельцы, которые оформили страховку, но по разным причинам не указали номер своего автомобиля.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с полисами ОСАГО. Аферисты освоили новую схему: агент получает деньги от клиента и заполняет бланк, но не отправляет его в страховую компанию. В результате полис не появляется в базе данных, а у водителя остается недействительный документ.