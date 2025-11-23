Россиян предупредили о мошенничестве с полисами ОСАГО

Мошенники освоили новую схему с недействительными полисами ОСАГО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

В ведомстве уточнили, что в этом случае агент принимает деньги от клиента и оформляет бланк, но не передает в страховую компанию. В итоге полис не числится в базе, а у водителя на руках остается недействительный документ.

«Когда возникает страховой случай, автовладельцу приходится судиться со страховой компанией», — рассказали в МВД о деталях схемы.

В пресс-центре отметили, что Верховный суд в этом случае встает на сторону водителя, если он не знал о мошенничестве.

«Чаще всего фальшивки делают за границей, с поддельными реквизитами и реальными номерами», — заключили в ведомстве.

Ранее россиянам дали пять советов для защиты от телефонных мошенников. Им посоветовали проверять всю полученную информацию личным звонком в ведомства.