Россиян предупредили о мошенничестве с полисами ОСАГО
Мошенники освоили новую схему с недействительными полисами ОСАГО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.
В ведомстве уточнили, что в этом случае агент принимает деньги от клиента и оформляет бланк, но не передает в страховую компанию. В итоге полис не числится в базе, а у водителя на руках остается недействительный документ.
«Когда возникает страховой случай, автовладельцу приходится судиться со страховой компанией», — рассказали в МВД о деталях схемы.
В пресс-центре отметили, что Верховный суд в этом случае встает на сторону водителя, если он не знал о мошенничестве.
«Чаще всего фальшивки делают за границей, с поддельными реквизитами и реальными номерами», — заключили в ведомстве.
