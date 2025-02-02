Аэропорт Волгограда временно ограничил работу

В аэропорту Волгограда приостановили прием и вылет воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 21:42 по московскому времени временные ограничения ввели на работу аэропорта Волгоград», — отметил он.

Представитель Росавиации добавил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Утром 1 февраля в аэропорту Ульяновска действовали временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Такие меры вводили для обеспечения безопасности полетов пассажирских судов. Воздушная гавань Мурманска также временно приостанавливала работу.