Аэропорт Волгограда временно ограничил работу

В аэропорту Волгограда приостановили прием и вылет воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 21:42 по московскому времени временные ограничения ввели на работу аэропорта Волгоград», — отметил он.
Представитель Росавиации добавил, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Утром 1 февраля в аэропорту Ульяновска действовали временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Такие меры вводили для обеспечения безопасности полетов пассажирских судов. Воздушная гавань Мурманска также временно приостанавливала работу.
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