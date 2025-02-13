Временные ограничения ввели на работу аэропорта Сочи

Вечером 13 февраля аэропорт Сочи временно приостановил работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко .

Ограничения полетов гражданских судов ввели в 18:31 по московскому времени. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы.

«Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — напомнил Кореняко.

С чем именно связана приостановка работы аэропорта, представитель Росавиации не уточнил.

Утром 11 февраля временные ограничения вводили в воздушных гаванях Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска. Меры предприняли также для безопасности полетов.