Восемь поездов в направлении Крыма задержали утром 22 августа

Восемь пассажирских составов, следующих в Крым и обратно, задержали в пути. Об этом сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» .

«В пути следования задерживаются поезда „Таврия“», — отметили в публикации.

По данным компании, задержали составы, следовавшие в Москву, Санкт-Петербург, Севастополь и Симферополь. Опоздание составила от одного, до двух с половиной часов.

Перевозчик отметил, что время задержки может поменяться. В компании прикладывают все усилия, чтобы сократить его.

Ранее похожая ситуация случилась 7 августа. В пути задержали 11 поездов, следующих в Крым и обратно. Пассажирам по возможности предлагали питание и предоставляли питьевую воду из кулера.