Более 10 поездов в Крым и обратно задержали из-за ударов дронов

Задерживаются в пути 11 поездов, следующих в Крым и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс». Задержка в пути составляет от полутора до шести часов.

«Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки», — отметили в компании.

Питьевую воду приносят в кулерах. Пассажирам по возможности предлагают питание, особенно заботясь о детях и маломобильных людях. Начальники поездов сообщают о задержках в пути.

Утром в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги сообщили о задержке семи поездов дальнего следования на три часа. Пять из них следуют в Анапу и Новороссийск, оставшиеся два — в Симферополь.

В Краснодарском крае на участке между станциями Величковка и Ангелинская произошел сбой из-за падения обломков беспилотника. В СКЖД сообщили, что из-за инцидента пропало напряжение в контактной сети. Пострадавших нет.

ВСУ устроили массированную атаку на Крым 7 августа. Обстрелы велись из Одесской и Николаевской областей.