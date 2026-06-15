Российским таксопаркам разрешат покупку китайского кроссовера

Список допущенных к использованию в российских таксопарках автомобилей пополнится кроссовером Jetour X70PLUS. Как сообщила пресс-служба Минпромторга, решение о включении модели китайского бренда готовят к подписанию.

«Это машина китайского бренда, которая собирается в России в рамках специального инвестиционного контракта и имеет высокий уровень локализации производства», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что российские таксопарки могут покупать автомобили только из специального реестра. Весной этого года в список включили модели Haval, Tenet и Omoda. В ведомстве напомнили, что список регулярно пополняется, туда добавляют автомобили, попадающие хотя бы под один из критериев закона о локализации такси.

Модели машин Haval F7, F7x, Jolion и Tenet T7 вошли в перечень автомобилей, которые могут закупать российские автопарки в конце марта. К этому времени в список уже входили Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич» и UMO.