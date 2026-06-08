Водителям разрешат не платить за парковку при невозможности внести деньги

Водителей освободят от платы за парковку, если они не могут внести деньги по не зависящим от них причинам. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Пресс-служба Минтранса дала пояснения к проекту поправок в закон «Об организации дорожного движения». Ведомство уточнило, что механизмы и способы внесения платы за пользование платными парковками имеют свои особенности в каждом регионе.

Субъекты могут самостоятельно определять альтернативные способы оплаты. Минтранс устанавливает требование об обязательном обеспечении доступа к указанным способам, но если пользователь не может внести деньги, он «освобождается от обязанности по оплате за соответствующий период».

Ранее автоэксперт Игорь Серебряков призвал водителей проводить полную диагностику машину не реже раза в год или после каждых 15 тысяч километров пробега. Он назвал такой график обслуживания для автомобилей младше пяти лет оптимальным.